Матчи «Спартака», «Ак Барса», «Торпедо» и «Авангарда» — самые рейтинговые в регулярном чемпионате КХЛ

Почти половина спортивных болельщиков на «Кинопоиске» смотрит хоккей. В текущем сезоне они провели за трансляциями более 13 миллионов часов.

26 февраля завершился регулярный чемпионат ФОНБЕТ КХЛ-2023/24. Его аудитория на платформе выросла больше чем в три раза по сравнению с предыдущим сезоном (с 1 сентября по 26 февраля -2022/23 и -2023/24 соответственно). Всего любители хоккея провели за эти месяцы 13 млн часов за просмотром трансляций матчей Континентальной хоккейной лиги.

В феврале 2024 года на хоккейную аудиторию пришлось 44% от всех подписчиков, которые смотрят трансляции в разделе «Спорт» на «Кинопоиске». Аудитория хоккейных трансляций в онлайн-кинотеатре моложе по сравнению с телезрителями: 37% смотревших трансляции КХЛ — люди 25-34 лет, в то время как людей такого возраста, смотрящих эти матчи в эфире, по данным Mediascope, лишь 7%. Большая часть телевизионной аудитории хоккея — это зрители в возрасте старше 55 лет (52%), на которых а платформе приходится меньше 5%. Кроме того, почти треть онлайн-аудитории КХЛ — женщины (31%), что на 10 процентных пунктов больше, чем на ТВ, где соотношение мужской и женской аудитории — 79% к 21%.

Андрей Локтионов. Фото Яндекс Афиша

Больше всего аудитории интересны матчи «Спартака», «Ак Барса», «Торпедо» и «Авангарда». По итогам регулярного чемпионата в топ-20 матчей по аудитории лишь один обошелся без участия этих команд: «Динамо» — «Салават Юлаев» 19 февраля (2:1 ОТ), 17-е место.

Самую большую аудиторию в этом сезоне собрал матч «Авангарда» и «Спартака» 8 февраля, в котором красно-белые и омичи забили на двоих восемь шайб (3:5). Также на вершине рейтинга расположились «Ак-Барс» — «Спартак» 21 января (4:3 Б), «Спартак» — «Торпедо» 29 января (3:2), «Салават Юлаев» — «Ак Барс» 10 февраля (2:1) и «Авангард» — «Ак Барс» 26 января (4:2).

Топ-20 матчей КХЛ по аудитории, регулярный чемпионат ФОНБЕТ КХЛ-2023/24:

1. Авангард — Спартак , 8 февраля

2. Ак Барс — Спартак, 21 января

3. Спартак — Торпедо, 29 января

4. Салават Юлаев — Ак Барс, 10 февраля

5. Авангард — Ак Барс, 26 января

6. Спартак — Ак Барс, 17 февраля

7. Авангард — СКА, 6 февраля

8. Спартак — Торпедо, 20 февраля

9. Спартак — Динамо, 27 января

10. Торпедо — ЦСКА, 24 февраля

11. Локомотив — Спартак, 12 февраля

12. Динамо — Спартак, 23 января

13. Торпедо — Металлург, 16 января

14. Спартак — СКА, 12 января

15. Металлург — Ак Барс, 19 февраля

16. Спартак — Динамо, 5 декабря

17. Динамо — Салават Юлаев, 19 февраля

18. Спартак — Авангард, 19 января

19. Салават Юлаев — Авангард, 13 февраля

20. СКА — Торпедо, 18 февраля

*Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса, смотревших более 2 минут спортивной трансляции. В рейтинге учитываются матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24.

«Барыс». Фото Яндекс Афиша

Больше всего КХЛ смотрели подписчики Яндекс Плюса из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижнего Новгорода, Республики Татарстан, Свердловской области. В среднем хоккейные болельщики смотрят в онлайн-кинотеатре за месяц 8,6 трансляции этого вида спорта. Это в полтора раза больше, чем в среднем на подписчика, который смотрит спортивные трансляции на «Кинопоиске». За этот же период один клуб КХЛ проводит в регулярном сезоне до 11 матчей.