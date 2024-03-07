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Сегодня, 18:20

Матчи «Спартака», «Ак Барса», «Торпедо» и «Авангарда» — самые рейтинговые в регулярном чемпионате КХЛ

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СКА.
Фото Яндекс Афиша
Андрей Локтионов.
Фото Яндекс Афиша
«Барыс».
Фото Яндекс Афиша
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Почти половина спортивных болельщиков на «Кинопоиске» смотрит хоккей. В текущем сезоне они провели за трансляциями более 13 миллионов часов.

26 февраля завершился регулярный чемпионат ФОНБЕТ КХЛ-2023/24. Его аудитория на платформе выросла больше чем в три раза по сравнению с предыдущим сезоном (с 1 сентября по 26 февраля -2022/23 и -2023/24 соответственно). Всего любители хоккея провели за эти месяцы 13 млн часов за просмотром трансляций матчей Континентальной хоккейной лиги.

В феврале 2024 года на хоккейную аудиторию пришлось 44% от всех подписчиков, которые смотрят трансляции в разделе «Спорт» на «Кинопоиске». Аудитория хоккейных трансляций в онлайн-кинотеатре моложе по сравнению с телезрителями: 37% смотревших трансляции КХЛ — люди 25-34 лет, в то время как людей такого возраста, смотрящих эти матчи в эфире, по данным Mediascope, лишь 7%. Большая часть телевизионной аудитории хоккея — это зрители в возрасте старше 55 лет (52%), на которых а платформе приходится меньше 5%. Кроме того, почти треть онлайн-аудитории КХЛ — женщины (31%), что на 10 процентных пунктов больше, чем на ТВ, где соотношение мужской и женской аудитории — 79% к 21%.

Андрей Локтионов.
Фото Яндекс Афиша

Больше всего аудитории интересны матчи «Спартака», «Ак Барса», «Торпедо» и «Авангарда». По итогам регулярного чемпионата в топ-20 матчей по аудитории лишь один обошелся без участия этих команд: «Динамо» — «Салават Юлаев» 19 февраля (2:1 ОТ), 17-е место.

Самую большую аудиторию в этом сезоне собрал матч «Авангарда» и «Спартака» 8 февраля, в котором красно-белые и омичи забили на двоих восемь шайб (3:5). Также на вершине рейтинга расположились «Ак-Барс» — «Спартак» 21 января (4:3 Б), «Спартак» — «Торпедо» 29 января (3:2), «Салават Юлаев» — «Ак Барс» 10 февраля (2:1) и «Авангард» — «Ак Барс» 26 января (4:2).

Топ-20 матчей КХЛ по аудитории, регулярный чемпионат ФОНБЕТ КХЛ-2023/24:

1. Авангард — Спартак, 8 февраля
2. Ак Барс — Спартак, 21 января
3. Спартак — Торпедо, 29 января
4. Салават Юлаев — Ак Барс, 10 февраля
5. Авангард — Ак Барс, 26 января
6. Спартак — Ак Барс, 17 февраля
7. Авангард — СКА, 6 февраля
8. Спартак — Торпедо, 20 февраля
9. Спартак — Динамо, 27 января
10. Торпедо — ЦСКА, 24 февраля
11. Локомотив — Спартак, 12 февраля
12. Динамо — Спартак, 23 января
13. Торпедо — Металлург, 16 января
14. Спартак — СКА, 12 января
15. Металлург — Ак Барс, 19 февраля
16. Спартак — Динамо, 5 декабря
17. Динамо — Салават Юлаев, 19 февраля
18. Спартак — Авангард, 19 января
19. Салават Юлаев — Авангард, 13 февраля
20. СКА — Торпедо, 18 февраля
*Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса, смотревших более 2 минут спортивной трансляции. В рейтинге учитываются матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24.
«Барыс».
Фото Яндекс Афиша
Больше всего КХЛ смотрели подписчики Яндекс Плюса из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижнего Новгорода, Республики Татарстан, Свердловской области. В среднем хоккейные болельщики смотрят в онлайн-кинотеатре за месяц 8,6 трансляции этого вида спорта. Это в полтора раза больше, чем в среднем на подписчика, который смотрит спортивные трансляции на «Кинопоиске». За этот же период один клуб КХЛ проводит в регулярном сезоне до 11 матчей.

С сезона-2023/24 Яндекс Плюс стал базовой подпиской для хоккейных болельщиков в России. В рамках пятилетнего соглашения с КХЛ на платформе и на официальном сайте лиги по подписке Яндекс Плюса транслируются все матчи регулярного чемпионата и плей-офф. Первым матчем, показанным в рамках партнерства, стала встреча ЦСКА и «Ак Барса» 1 сентября в рамках Кубка открытия-2023.

Хоккей
КХЛ
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«Торпедо» — СКА: смотреть прямую трансляцию матча плей-офф КХЛ
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала конференции Счет в серии
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
2 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
0 - 0
6. Амур - Металлург Мг
0 - 0
2 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
2 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
0 - 0
5. СКА - Торпедо
0 - 0
2 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
2 - 1
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
5. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
2 - 1
Авангард - Лада
Авангард - Лада
3 - 0
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
1 - 3
4. Лада - Авангард
0 - 0
3 - 0
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
3 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
4 - 5
5. Спартак - Северсталь
0 - 0
3 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
3 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
3 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 3
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
1 - 3
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 2
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 3
5. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
6. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
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7.03 12:00
Амур – Металлург Мг
 5 : 2
7.03 18:00
Лада – Авангард
 - : -
7.03 19:30
Торпедо – СКА
 - : -
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