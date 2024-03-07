Матчи «Спартака», «Ак Барса», «Торпедо» и «Авангарда» — самые рейтинговые в регулярном чемпионате КХЛ
Почти половина спортивных болельщиков на «Кинопоиске» смотрит хоккей. В текущем сезоне они провели за трансляциями более 13 миллионов часов.
26 февраля завершился регулярный чемпионат ФОНБЕТ КХЛ-2023/24. Его аудитория на платформе выросла больше чем в три раза по сравнению с предыдущим сезоном (с 1 сентября по 26 февраля -2022/23 и -2023/24 соответственно). Всего любители хоккея провели за эти месяцы 13 млн часов за просмотром трансляций матчей Континентальной хоккейной лиги.
В феврале 2024 года на хоккейную аудиторию пришлось 44% от всех подписчиков, которые смотрят трансляции в разделе «Спорт» на «Кинопоиске». Аудитория хоккейных трансляций в онлайн-кинотеатре моложе по сравнению с телезрителями: 37% смотревших трансляции КХЛ — люди 25-34 лет, в то время как людей такого возраста, смотрящих эти матчи в эфире, по данным Mediascope, лишь 7%. Большая часть телевизионной аудитории хоккея — это зрители в возрасте старше 55 лет (52%), на которых а платформе приходится меньше 5%. Кроме того, почти треть онлайн-аудитории КХЛ — женщины (31%), что на 10 процентных пунктов больше, чем на ТВ, где соотношение мужской и женской аудитории — 79% к 21%.
Больше всего аудитории интересны матчи «Спартака», «Ак Барса», «Торпедо» и «Авангарда». По итогам регулярного чемпионата в топ-20 матчей по аудитории лишь один обошелся без участия этих команд: «Динамо» — «Салават Юлаев» 19 февраля (2:1 ОТ), 17-е место.
Самую большую аудиторию в этом сезоне собрал матч «Авангарда» и «Спартака» 8 февраля, в котором красно-белые и омичи забили на двоих восемь шайб (3:5). Также на вершине рейтинга расположились «Ак-Барс» — «Спартак» 21 января (4:3 Б), «Спартак» — «Торпедо» 29 января (3:2), «Салават Юлаев» — «Ак Барс» 10 февраля (2:1) и «Авангард» — «Ак Барс» 26 января (4:2).
Топ-20 матчей КХЛ по аудитории, регулярный чемпионат ФОНБЕТ КХЛ-2023/24:
С сезона-2023/24 Яндекс Плюс стал базовой подпиской для хоккейных болельщиков в России. В рамках пятилетнего соглашения с КХЛ на платформе и на официальном сайте лиги по подписке Яндекс Плюса транслируются все матчи регулярного чемпионата и плей-офф. Первым матчем, показанным в рамках партнерства, стала встреча ЦСКА и «Ак Барса» 1 сентября в рамках Кубка открытия-2023.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|2 - 2
|
СКА - Торпедо
|2 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|2 - 1
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
3 - 0
|3 - 0
|
Спартак - Северсталь
|3 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|3 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 3
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 2
|7.03
|12:00
|
Амур – Металлург Мг
|5 : 2
|7.03
|18:00
|
Лада – Авангард
|- : -
|7.03
|19:30
|
Торпедо – СКА
|- : -