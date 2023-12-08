Экс-тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, зачем Илья Ковальчук «Спартаку».

«Это дополнительная мотивация как для молодых, так и хороший промоушен для болельщиков. Здесь одно подкрепляет другое. У Ильи очень богатый победный опыт на разного рода соревнованиях. Это человек, который знает, как нужно побеждать и что нужно для того, чтобы побеждать. Да, там много молодых нападающих, но рядышком такой дядька, который может в нужный момент сказать разной тональности напутствия, где-то поддержать, где-то подстегнуть — это важно», — сказал Быков «СЭ».

Вячеслав Быков также ответил на вопрос, увидим ли мы Ковальчука на льду

«Думаю, да. Я очень уважаю Илью. Только он чувствует в себе силы, возможности и мотивацию для того, чтобы выйти на лед. «Спартак» — его родной клуб, это немаловажно. Ожиданий много. Это такая красивая предновогодняя сказка. Ветеран возвращается для того, чтобы придать заряд игрокам. Такие хоккеисты не позволяют себе играть спустя рукава и вполконька. Если он принял это решение, он будет искать запредел своих возможностей. Хотелось бы, чтобы эта сказка была со счастливым концом», — добавил Быков.

6 декабря «Спартак» объявил о подписании контракта с Ковальчуком. Соглашение с 40-летним нападающим рассчитано до конца этого сезона. Ковальчук будет выступать под 71-м номером.

По информации «СЭ», Ковальчук заработает в «Спартаке» 15 миллионов рублей. Еще столько же он может получить в случае выполнения определенных бонусов.