Матч звезд КХЛ: составы команд на мастер-шоу и игру в Санкт-Петербурге
Матч звезд КХЛ пройдет в ледовом дворце «СКА Арена» в Санкт-Петербурге 9 и 10 декабря. Участие примут лучшие хоккеисты и тренеры лиги сезона 2023 / 2024. «СЭ» публикует список участников.
Дивизион Боброва
Тренеры: Алексей Жамнов («Спартак» / Россия), Александр Мостовой
Вратари: Никита Серебряков (СКА / Россия), Михаил Бердин («Сочи» / Россия)
Защитники: Богдан Конюшков («Торпедо» / Россия), Александр Никишин (СКА / Россия), Джереми Рой («Витязь» / Канада)
Нападающие: Василий Атанасов («Торпедо» / Россия), Николай Голдобин («Спартак» / Россия), Павел Порядин («Спартак» / Россия), Максим Летунов («Торпедо» / Россия), Владимир Алистров (СКА / Россия), Матвей Поляков («СКА-1946» / Россия).
Дивизион Тарасова
Тренеры: Алексей Кудашов («Динамо Москва» / Россия), Роман Широков
Вратари: Алексей Колосов («Динамо Минск» / Беларусь), Джереми Смит («Куньлунь Ред Стар» / Китай)
Защитники: Никита Нестеров (ЦСКА / Россия), Бреннан Менелл («Динамо Москва» / США, Россия), Мартин Гернат («Локомотив» / Словакия)
Нападающие: Никита Гусев («Динамо Москва» / Россия), Виталий Пинчук («Динамо Минск» / Беларусь), Ярослав Лихачёв («Локомотив» / Россия), Данил Аймурзин («Северсталь» / Россия), Никита Коростелев («Северсталь» / Россия), Владимир Михалёв («Сибирские Снайперы» / Россия).
Дивизион Харламова
Тренеры: Андрей Разин («Металлург» / Россия), Андрей Аршавин
Вратари: Владислав Подъяпольский («Лада» / Россия), Евгений Аликин («Автомобилист» / Россия)
Защитники: Егор Яковлев («Металлург» / Россия), Лукаш Клок («Нефтехимик» / Чехия), Дмитрий Юдин («Ак Барс» / Россия)
Нападающие: Александр Радулов («Ак Барс» / Россия), Семен Дер-Аргучинцев («Трактор» / Россия), Никита Гребенкин («Металлург» / Россия), Трой Джозефс («Лада» / Канада), Максим Шабанов («Трактор» / Россия), Сергей Колесников («Толпар» / Россия);
Дивизион Чернышева
Тренеры: Михаил Кравец («Авангард» / Россия), Дмитрий Сычев
Вратари: Александр Самонов («Салават Юлаев» / Россия), Антон Красоткин («Сибирь» / Россия);
Защитники: Евгений Лисовец («Адмирал» / Беларусь), Кэмерон Ли («Амур» / Канада, Россия), Давид Скленичка («Барыс» / Чехия)
Нападающие: Владимир Ткачев («Авангард» / Россия), Рид Буше («Авангард» / США), Даниил Гутик («Адмирал» / Россия), Николай Прохоркин («Сибирь» / Россия), Райли Барбер («Ак Барс» / США), Игорь Чернышов (МХК «Динамо Москва» / Россия).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|41
|25
|16
|55
|2
|Авангард
|38
|26
|12
|55
|3
|Сал. Юлаев
|39
|24
|15
|50
|4
|Лада
|41
|21
|20
|50
|5
|Ак Барс
|40
|23
|17
|48
|6
|Трактор
|40
|21
|19
|46
|7
|Автомобилист
|41
|21
|20
|46
|8
|Сибирь
|41
|18
|23
|43
|9
|Амур
|40
|16
|24
|39
|10
|Нефтехимик
|40
|14
|26
|36
|11
|Адмирал
|38
|12
|26
|32
|12
|Барыс
|40
|12
|28
|31
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|41
|26
|15
|56
|2
|Динамо М
|40
|26
|14
|56
|3
|Локомотив
|38
|25
|13
|53
|4
|Торпедо
|40
|24
|16
|51
|5
|СКА
|39
|25
|14
|51
|6
|ЦСКА
|39
|22
|17
|46
|7
|Северсталь
|39
|17
|22
|41
|8
|Динамо Мн
|38
|17
|21
|38
|9
|Куньлунь РС
|41
|15
|26
|35
|10
|Сочи
|40
|14
|26
|32
|11
|Витязь
|40
|13
|27
|31
|19.12
|16:30
|
Авангард – Ак Барс
|- : -
|19.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Барыс
|- : -
|19.12
|17:00
|
Автомобилист – Трактор
|- : -
|19.12
|18:00
|
Лада – Сибирь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Локомотив – Северсталь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|19.12
|19:10
|
Динамо Мн – Витязь
|- : -
|19.12
|19:30
|
СКА – Сочи
|- : -
|19.12
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -