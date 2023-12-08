Леонтьев — о новом контракте с «Нефтехимиком»: «Хоккеисты уже знают, что все будет стабильно и понятно»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал продление соглашения с нижнекамским клубом.
«На длинном контракте ты пытаешься уже выстроить состав и долгосрочные отношения с людьми, приходящими в команду. Хоккеисты уже знают, что все будет стабильно и понятно. И можно заключать такие же долгосрочные контракты, когда ты знаешь, что люди не на сезон приходят, и может тогда что-то и получиться. Мы не самый богатый клуб, поэтому стараемся точно подобрать людей, удержать стабильность. В принципе, мы не жалуемся, все в нашем разумном пределе. Все нормально, все есть для работы, для построения крепкой команды, способной решать свою задачу», — цитирует тренера Metaratings.ru.
В конце ноября «Нефтехимик» продлил контракт с 53-летним Леонтьевым до апреля 2027 года. Он возглавляет команду с сезона-2021/22.
На данный момент клуб из Нижнекамска занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 36 очков за 40 матчей.
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|8
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|Куньлунь РС
|41
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|14
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|Витязь
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|13
|27
|31
|19.12
|16:30
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Авангард – Ак Барс
|- : -
|19.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Барыс
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|19.12
|17:00
|
Автомобилист – Трактор
|- : -
|19.12
|18:00
|
Лада – Сибирь
|- : -
|19.12
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|
Локомотив – Северсталь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|19.12
|19:10
|
Динамо Мн – Витязь
|- : -
|19.12
|19:30
|
СКА – Сочи
|- : -
|19.12
|19:30
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Динамо М – ЦСКА
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