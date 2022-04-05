Быков оценил шансы Ковальчука стать новым главным тренером «Авангарда»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил шансы Ильи Ковальчука стать новым главным тренером «Авангарда».

Ранее пост главного тренера омского клуба покинул Боб Хартли, работавший с командой с 2018 года. Во время последней пресс-конференции специалист заявил, что Ковальчуку стоит попробовать свои силы в качестве тренера, и назвал россиянина своим хоккейным сыном.

«Все когда-то бывает впервые. Илья был игроком, потом менеджером сборной, он никогда не тренировал, но вполне возможно, что ему предоставят такую возможность в «Авангарде». Илья с Бобом работали вместе еще с 2001 года в Америке и здесь в «Авангарде» выиграли Кубок Гагарина, это о многом говорит. Тем более если сам Боб называет Илью хоккейным сыном, то можно только поприветствовать. Мне кажется, им обоим повезло, что они в определенные этапы карьеры находили друг друга. Вместе они смогли добиться высоких результатов», — приводит РБК слова Быкова.

С 2002 по 2008 год Ковальчук играл за «Атланту» под руководством Хартли. В сезоне-2020/21 россиянин играл за «Авангард», вместе с которым стал обладателем Кубка Гагарина.