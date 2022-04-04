Хартли: «Ковальчук — мой хоккейный сын»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли отметил перспективы Ильи Ковальчука на посту менеджера.

«Ковальчук сильно повзрослел со времен «Атланты». Считаю, что он стал сильным менеджером. Ему ничего небезразлично. Он ненавидит проигрывать.

Когда меня уволили в «Атланте», я сказал игрокам, и через две минуты ко мне подошел Ковальчук со слезами на глазах: «Я пойду к руководству, они не имеют права так поступить.

Ковальчук — мой хоккейный сын, испытываю к нему огромное уважение», — заявил Хартли.

4 апреля канадский специалист заявил, что покидает пост главного тренера команды из Омска.