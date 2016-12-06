23:20 6 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Вячеслав Буцаев: "Хорошо, что "Сочи" смог выстоять при игре три на пять"

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Главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев после матча регулярного чемпионата КХЛ проив "Лады" (2:1) отметил, что команда активно начала первый период, но затем соперник смог перестроиться. По его словам, в начале третьей двадцатиминутки у команды начали появляться ненужные удаления.

- Тяжелая игра в психологическом плане, потому что мы активно начали первый период, имели преимущество и моменты, - приводит пресс-служба "Сочи" слова Буцаева. - Но, к сожалению, сумели забить только один гол, а соперник смог перестроиться и стал играть достаточно вязко в обороне. Опять же, ненужные удаления в начале третьего периода. Этим соперник воспользовался. Хорошо, что смогли забить второй гол и выстоять в концовке при игре 3 на 5.

Дополнительная информация

http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sochi-%E2%80%93-Lada-Press-konferencija-trenerov-5232

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