Вудкрофт: «Жаль игроков, которые провели прекрасный матч»

Главный тренер «Динамо» из Минска Крэйг Вудкрофт поделился впечатлениями от третьего матча первого раунда плей-офф против СКА (3:4 ОТ).

«Жаль игроков, которые провели прекрасный матч. Конечно, мы расстроены результатом, у меня много комментариев, но оставлю их при себе. Проанализируем наш хоккей и будем готовиться к четвертой игре», — цитирует тренера сайт СКА.