Вудкрофт: «Жаль игроков, которые провели прекрасный матч»
22:05
Главный тренер «Динамо» из Минска Крэйг Вудкрофт поделился впечатлениями от третьего матча первого раунда плей-офф против СКА (3:4 ОТ).
«Жаль игроков, которые провели прекрасный матч. Конечно, мы расстроены результатом, у меня много комментариев, но оставлю их при себе. Проанализируем наш хоккей и будем готовиться к четвертой игре», — цитирует тренера сайт СКА.
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/dinamo-minsk-ska-match-trietii-priess-konfierientsiia/
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