Крикунов: «Пришлось спасать игру, за три секунды удалось сделать»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвел итог третьего матча первого раунда плей-офф против «Северстали» (2:1 ОТ).

— Игра была безголевая, но зрителям, думаю, понравилась. Много моментов не забили и пропустили. Пришлось спасать игру, за три секунды удалось сделать. Две минуты играли 6 на 4. Видимо, если очень долго мучиться, что-нибудь получится, — цитирует Крикунова сайт «Динамо».

— Казалось, что у «Динамо» не было проблем с настроем, но «Северсталь», получив импульс, выглядела очень мощно...

— Настроились, бились, надо было побеждать. Сегодня вовсе нельзя было проигрывать.

— Первый раз использовали 12 взрослых нападающих. Довольны игрой?

— Молодые у нас есть, но таким составом мы играли последнюю игру регулярного чемпионата здесь.