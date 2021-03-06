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Крикунов: «Пришлось спасать игру, за три секунды удалось сделать»

23:00
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Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвел итог третьего матча первого раунда плей-офф против «Северстали» (2:1 ОТ).

— Игра была безголевая, но зрителям, думаю, понравилась. Много моментов не забили и пропустили. Пришлось спасать игру, за три секунды удалось сделать. Две минуты играли 6 на 4. Видимо, если очень долго мучиться, что-нибудь получится, — цитирует Крикунова сайт «Динамо».

— Казалось, что у «Динамо» не было проблем с настроем, но «Северсталь», получив импульс, выглядела очень мощно...

— Настроились, бились, надо было побеждать. Сегодня вовсе нельзя было проигрывать.

— Первый раз использовали 12 взрослых нападающих. Довольны игрой?

— Молодые у нас есть, но таким составом мы играли последнюю игру регулярного чемпионата здесь.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/147517-vladimir_krikunov____esli_dolgo_muchit_sya__chto_nibud__poluchitsya__

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