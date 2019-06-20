Врио главы Башкирии - о признании Василевского вратарем сезона в НХЛ: "Это заслуга и самого Андрея, и системы "Салавата Юлаева"

Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров поздравил воспитанника "Салавата Юлаева" Андрея Василевского с получением "Везина Трофи". Голкипер "Тампа-Бэй" был назван лучшим вратарем сезона-2018/19 в НХЛ.

"Очень рад сегодня за нашу хоккейную школу – ее воспитанник Андрей Василевский назван лучшим вратарем НХЛ. Это всего лишь второй россиянин, добившийся настолько выдающегося успеха в сильнейшей лиге мира. И это, безусловно, заслуга и самого Андрея, и его тренеров, и всей способной воспитывать игроков топ-уровня системы «СЮ», с чем я всех от души поздравляю и желаю успехов в новом сезоне!" - написал Хабиров на странице во "Вконтакте".