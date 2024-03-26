Вратарь «Трактора» Фукале — об избиении манекена в раздевалке: «После каждой победы все ждут этого момента»

Вратарь «Трактора» Зак Фукале в интервью «СЭ» рассказал, зачем игроки команды бьют манекен в раздевалке после победных матчей.

— Мы видим, как эмоционально вы себя ведете и на льду, и в раздевалке. Это ваше привычное состояние или ход матча вынуждает доставать эмоции, чтобы заводить команду?

— Мне нравится веселиться. Это хоккей! В воздухе витает электричество, дух соперничества. Каждый момент будто огонь разжигает. Мне это нравится. Иногда я громкий, но я такой сам по себе, мне просто нравится веселиться, вот и все.

— Как закрутилась история с манекеном в раздевалке? В каждом матче вы бьете его.

— Да, сегодня [после четвертого матча с «Динамо»] от меня был удар с колена. Надеюсь, в следующем раунде ему еще не раз прилетит.

— Это помогает команде раскрепоститься?

— Да, думаю, это помогает. Это теперь наша фишка, благодаря которой мы создаем хорошую атмосферу. Она нас еще больше сплачивает, после каждой победы все ждут момента с манекеном. Все вовлечены, а это признак хорошей команды.

В полуфинале Кубка Гагарина-2024 «Трактор» встретится с победителем серии «Локомотив» — «Авангард» (3-1).