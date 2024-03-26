Вратарь «Трактора» Фукале — об избиении манекена в раздевалке: «После каждой победы все ждут этого момента»
Вратарь «Трактора» Зак Фукале в интервью «СЭ» рассказал, зачем игроки команды бьют манекен в раздевалке после победных матчей.
— Мы видим, как эмоционально вы себя ведете и на льду, и в раздевалке. Это ваше привычное состояние или ход матча вынуждает доставать эмоции, чтобы заводить команду?
— Мне нравится веселиться. Это хоккей! В воздухе витает электричество, дух соперничества. Каждый момент будто огонь разжигает. Мне это нравится. Иногда я громкий, но я такой сам по себе, мне просто нравится веселиться, вот и все.
— Как закрутилась история с манекеном в раздевалке? В каждом матче вы бьете его.
— Да, сегодня [после четвертого матча с «Динамо»] от меня был удар с колена. Надеюсь, в следующем раунде ему еще не раз прилетит.
— Это помогает команде раскрепоститься?
— Да, думаю, это помогает. Это теперь наша фишка, благодаря которой мы создаем хорошую атмосферу. Она нас еще больше сплачивает, после каждой победы все ждут момента с манекеном. Все вовлечены, а это признак хорошей команды.
В полуфинале Кубка Гагарина-2024 «Трактор» встретится с победителем серии «Локомотив» — «Авангард» (3-1).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала
|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|2 - 1
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|1 - 3
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|26.03
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|- : -
|26.03
|19:30
|
Спартак – Металлург Мг
|- : -