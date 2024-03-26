Вратарь «Трактора» Фукале: «Никто особо в нас не верил, но мы доказали, что можем победить кого угодно»

Вратарь «Трактора» Зак Фукале в интервью «СЭ» прокомментировал итоги серии второго раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (4-0).

— Пройти лучшую команду регулярки за четыре матча — настоящий подвиг. В чем секрет «Трактора» в этой серии?

— Я очень горд нашей командой! Очень-очень горд! Сами знаете, никто особо в нас не верил, но мы доказали, что мы хорошая команда и можем победить кого угодно, играя как единое целое. Для нас это была невероятная серия.

— В каждом матче «Трактор» блокирует очень много бросков. Что чувствует вратарь, когда в каждой игре защитники так помогают?

— Вся команда выкладывалась в этом компоненте, каждый всем сердцем и душой радел за результат. Так мы дали шанс на победу самим себе: каждый выполнял свою работу, помогали друг другу. Так и пришли к хорошему результату. Я горжусь нашей командой.

— В регулярном сезоне «Трактор» играл не так ровно. Что помогло преобразиться в плей-офф?

— Я не знаю. Думаю, все подошли к плей-офф с правильным настроем, все сплотились еще больше. А в плей-офф начинается самое интересное. Настоящий хоккей — время, где игроки проявляют себя по-настоящему. Мы выложились на максимум, вложили в результат душу. Получили хороший результат, каждый игрок в раздевалке внес свой вклад в эти победы. Невероятный опыт.

В полуфинале Кубка Гагарина-2024 «Трактор» встретится с победителем серии «Локомотив» — «Авангард» (3-1).