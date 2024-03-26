Канарейкин — о заявлении Медведева после вылета СКА: «Не вижу смысла обсуждать судейство»

Бывший тренер ряда клубов КХЛ Федор Канарейкин прокомментировал «СЭ» заявление председателя совета директоров СКА Александра Медведева по поводу судейства в матче плей-офф КХЛ против «Автомобилиста» (4:5).

«Знаете, сначала надо проанализировать сезон. Посмотреть что было хорошего, а что плохого. Не вижу смысла обсуждать судейство. Для этого есть специальные комитеты. Пускай они это рассматривают. Это дело клуба, на мой взгляд. Я специалист по хоккею, а не по решению судей», — сказал Канарейкин «СЭ».

25 марта армейцы в пятом матче серии второго раунда уступили «Автомобилисту» со счетом 4:5. Петербуржцы вылетели из плей-офф, проиграв екатеринбургскому клубу в серии (1-4).

(Александр Абустин)