Вратарь «Нефтехимика» Гарипов выбыл до конца сезона

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев в интервью «СЭ» рассказал о состоянии травмированного вратаря команды Эмиля Гарипова.

— У Эмиля успешно прошла операция, он был на 100 процентов готов перед этим сезоном. Но в октябре вылезла еще одна его старая травма, к сожалению, в нынешнем сезоне он нам не помощник. Гарипов сделал операцию на плече и выбыл до конца сезона.