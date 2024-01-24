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Сегодня, 17:00

СКА — «Барыс»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Трансляция матча КХЛ СКА — «Барыс» на Кинопоиске начнется в 19.15 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Роман Ротенберг с хоккеистами СКА.
Роман Ротенберг с хоккеистами СКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

24 января СКА дома в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге примет «Барыс» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния СКА — «Барыс» в прямом эфире можно будет посмотреть по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ. Начало — в 19.15 мск. Следите за ключевыми событиями игры с помощью матч-центра «СЭ».

Все матчи СКА в КХЛ также смотрите в прямых трансляциях на телеканале 78.

СКА под руководством Романа Ротенберга набрал 73 очка после 54 игр, занимая третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» Галыма Мамбеталиева с 44 баллами находится на 11-й строчке на Востоке.

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Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК СКА
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ЦСКА — «Динамо» Минск: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Вратарь «Металлурга» Набоков заявил, что хочет забить гол
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 56 36 20 78
2 Авангард 54 37 17 77
3 Сал. Юлаев 54 34 20 72
4 Автомобилист 56 31 25 68
5 Трактор 55 30 25 66
6 Лада 56 27 29 66
7 Ак Барс 53 31 22 64
8 Нефтехимик 55 23 32 55
9 Амур 54 21 33 53
10 Сибирь 54 21 33 51
11 Барыс 53 19 34 44
12 Адмирал 54 16 38 43
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 53 36 17 76
2 Динамо М 54 35 19 74
3 СКА 54 35 19 73
4 Спартак 56 32 24 72
5 Торпедо 53 31 22 65
6 Северсталь 54 27 27 61
7 ЦСКА 53 27 26 59
8 Динамо Мн 53 24 29 53
9 Витязь 53 17 36 41
10 Куньлунь РС 55 17 38 40
11 Сочи 54 16 38 38
Результаты / календарь
14.01
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16.01
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21.01
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23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
24.01 12:00
Амур – Сал. Юлаев
 2 : 3 Б
24.01 12:30
Адмирал – Металлург Мг
 2 : 1
24.01 17:00
Автомобилист – Ак Барс
 - : -
24.01 19:00
Локомотив – Сочи
 - : -
24.01 19:00
Нефтехимик – Торпедо
 - : -
24.01 19:30
СКА – Барыс
 - : -
24.01 19:30
ЦСКА – Динамо Мн
 - : -
24.01 19:30
Витязь – Сибирь
 - : -
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