24 января СКА дома в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге примет «Барыс» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния СКА — «Барыс» в прямом эфире можно будет посмотреть по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ. Начало — в 19.15 мск. Следите за ключевыми событиями игры с помощью матч-центра «СЭ».

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СКА под руководством Романа Ротенберга набрал 73 очка после 54 игр, занимая третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» Галыма Мамбеталиева с 44 баллами находится на 11-й строчке на Востоке.

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