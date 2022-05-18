Вратарь Иван Бочаров объяснил, почему не поехал пробиваться в НХЛ

Голкипер Иван Бочаров, в течение пяти лет выступавший в КХЛ за московское «Динамо» и перешедший в «Локомотив», рассказал о том, почему не стал пробовать свои силы в Северной Америке.

— Правда, что перед последним двухлетним контрактом с «Динамо» вы могли уехать в Америку?

— Были определенные расклады. Но я не решился — очень хотелось попасть на Олимпиаду. Я находился в хорошей форме и мог поехать в тренинг-кэмп.