Вратарь «Динамо» рассказал об игроках, которые выплачивают кредиты

Голкипер «Динамо» Иван Бочаров, перешедший в нынешнем межсезонье в «Локомотив», рассказал о задержках зарплаты, а также отсутствии премиальных и бонусов в московском клубе.

— Как реагировали игроки на задержку зарплаты?

— Те ребята, кто давно играет в «Динамо», уже привыкли к этому. Новым игрокам же было тяжело. Многие привыкли к стабильному доходу. Кто-то помогает деньгами, кто-то делает ремонт, кто-то должен платить кредит.

— Неужели есть хоккеисты, кто платит кредит?

— Да, такие есть. Например, некоторые берут кредит на автомобиль.

— Видимо, с премиальными за прошлый сезон вы попрощались? Ведь бонусы за индивидуальные достижения вписаны в контракт, а премии за победу — нет.

— Был отдельный договор о премиях. Но новостей об этом нет. Непонятно даже, когда выплатят бонусы. По регламенту, если я не ошибаюсь, должны отдать до конца мая. Еще же остался небольшой долг по зарплате. Считаю, что задержки от одного до полутора месяцев — вполне нормальные.