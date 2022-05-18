Вратарь Бочаров объяснил причины перехода в «Локомотив»

Голкипер Иван Бочаров, в течение пяти лет выступавший в КХЛ за московское «Динамо», рассказал о причинах перехода в клуб из Ярославля.

— Насколько тяжело было покидать «Динамо»? Все-таки вы воспитанник клуба. Даже сына назвали Лев Иванович.

— Я играл за «Динамо» пять лет в КХЛ и около десяти, если брать всю систему с детской командой. Когда нет результата, хочется выигрывать. Думаю, что перемены должны пойти мне на пользу.

— Нет ощущения, что вы — одна из причин, почему у команды нет результата?

— Может, без меня что-то поменяется. Буду продолжать следить за хоккейным «Динамо», болеть за футбольный клуб.

Что касается перехода в «Локомотив», то у клуба была заинтересованность, а также знакомый тренер вратарей — Рашит Давыдов. Игорь Валерьевич Никитин был заинтересован во мне.

— А когда вы успели поработать с Давыдовым? В то время, когда он работал в клубе, основными были совсем другие вратари.

— Меня начали подпускать к тренировкам в основе, когда я еще был в динамовской школе. Он уделял мне много внимания, еще когда я был в юном возрасте.

— Могли бы остаться в «Динамо», если бы там не начали сокращать бюджет?

— Мой уход не связан с этой ситуацией. Еще раз повторю, моей задачей было сменить обстановку.

— Почему вы думаете, что смена обстановки вам поможет?

— Когда ты долго находишься в одной команде и нет результата, нужно пробовать что-то новое.

— Слышали мнение, что вам было непросто выбраться из тени Александра Еременко, легенды «Динамо».

— Такого не было. У нас замечательные отношения. Надеюсь, что таковыми они останутся. Да, я стал заложником ситуации, когда Александр многого добился в «Динамо», вернувшись из Уфы. Задал высокую планку, выиграл два Кубка Гагарина, дважды став лучшим игроком плей-офф. И кто бы ни пришел в команду, его будут равнять по заслугам с Еременко.

— Деньги играли роль при переходе?

— Моя зарплата в «Локомотиве» будет меньше, чем в «Динамо». На данном этапе она не столь важна. Гораздо важнее показывать тот уровень, на котором я могу играть.

Алексей Шевченко