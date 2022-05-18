Вратарь Бочаров объяснил причины перехода в «Локомотив»
Голкипер Иван Бочаров, в течение пяти лет выступавший в КХЛ за московское «Динамо», рассказал о причинах перехода в клуб из Ярославля.
— Насколько тяжело было покидать «Динамо»? Все-таки вы воспитанник клуба. Даже сына назвали Лев Иванович.
— Я играл за «Динамо» пять лет в КХЛ и около десяти, если брать всю систему с детской командой. Когда нет результата, хочется выигрывать. Думаю, что перемены должны пойти мне на пользу.
— Нет ощущения, что вы — одна из причин, почему у команды нет результата?
— Может, без меня что-то поменяется. Буду продолжать следить за хоккейным «Динамо», болеть за футбольный клуб.
Что касается перехода в «Локомотив», то у клуба была заинтересованность, а также знакомый тренер вратарей — Рашит Давыдов. Игорь Валерьевич Никитин был заинтересован во мне.
— А когда вы успели поработать с Давыдовым? В то время, когда он работал в клубе, основными были совсем другие вратари.
— Меня начали подпускать к тренировкам в основе, когда я еще был в динамовской школе. Он уделял мне много внимания, еще когда я был в юном возрасте.
— Могли бы остаться в «Динамо», если бы там не начали сокращать бюджет?
— Мой уход не связан с этой ситуацией. Еще раз повторю, моей задачей было сменить обстановку.
— Почему вы думаете, что смена обстановки вам поможет?
— Когда ты долго находишься в одной команде и нет результата, нужно пробовать что-то новое.
— Слышали мнение, что вам было непросто выбраться из тени Александра Еременко, легенды «Динамо».
— Такого не было. У нас замечательные отношения. Надеюсь, что таковыми они останутся. Да, я стал заложником ситуации, когда Александр многого добился в «Динамо», вернувшись из Уфы. Задал высокую планку, выиграл два Кубка Гагарина, дважды став лучшим игроком плей-офф. И кто бы ни пришел в команду, его будут равнять по заслугам с Еременко.
— Деньги играли роль при переходе?
— Моя зарплата в «Локомотиве» будет меньше, чем в «Динамо». На данном этапе она не столь важна. Гораздо важнее показывать тот уровень, на котором я могу играть.
Алексей Шевченко
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|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
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|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
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|18
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|Йокерит
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|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
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|63
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|Северсталь
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|28
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|6
|Спартак
|48
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|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4