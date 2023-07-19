Хоккейный клуб ЦСКА передал микроавтобус фанатскому батальону «Эспаньола» в зоне СВО

Хоккейный клуб ЦСКА сообщил, что передал микроавтобус фанатскому батальону «Эспаньола», который выполняет боевые задачи в зоне СВО.

«Эспаньола» — уникальное добровольческое подразделение, сформированное из фанатов различных клубов. Сейчас батальон выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. 7 июля хоккейный клуб ЦСКА передал батальону микроавтобус в знак поддержки и солидарности. Надпись на автомобиле гласит: «Наша цель — победа», — приводит заявление клуба РИА «Новости».

Автобус для батальона «Эспаньола».

Бойцы подразделения «Эспаньола» записали видеообращение к армейскому клубу. Они поблагодарили президента ЦСКА Игоря Есмантовича за предоставленный автобус и коллектив клуба за поддержку.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24 стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом». Команды лиги проведут по 68 матчей до 26 февраля. Плей-офф КХЛ пройдет с 29 февраля по 29 апреля 2024 года.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина.