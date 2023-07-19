Хоккейный клуб ЦСКА передал микроавтобус фанатскому батальону «Эспаньола» в зоне СВО
Хоккейный клуб ЦСКА сообщил, что передал микроавтобус фанатскому батальону «Эспаньола», который выполняет боевые задачи в зоне СВО.
«Эспаньола» — уникальное добровольческое подразделение, сформированное из фанатов различных клубов. Сейчас батальон выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. 7 июля хоккейный клуб ЦСКА передал батальону микроавтобус в знак поддержки и солидарности. Надпись на автомобиле гласит: «Наша цель — победа», — приводит заявление клуба РИА «Новости».
Бойцы подразделения «Эспаньола» записали видеообращение к армейскому клубу. Они поблагодарили президента ЦСКА Игоря Есмантовича за предоставленный автобус и коллектив клуба за поддержку.
Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24 стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом». Команды лиги проведут по 68 матчей до 26 февраля. Плей-офф КХЛ пройдет с 29 февраля по 29 апреля 2024 года.
ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -