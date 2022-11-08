Вратарь «Авангарда» Галимов выбыл до конца сезона

Вратарь «Авангарда» Станислав Галимов не сможет помочь команде в текущем сезоне, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, 34-летний голкипер должен перенести операцию на плече. Галимов получил повреждение 23 октября в матче с «Северсталью» (4:3).

В текущем сезоне вратарь сыграл 10 матчей, в которых не одержал ни одной победы и отражал 87,9 процентов бросков по своим воротам с коэффициентом надежности 3,16.