Щитов: «Я считаю, что Третьяк не тянет на вратаря уровня КХЛ»
Бывший защитник «Сочи» Никита Щитов прокомментировал результаты команды в текущем сезоне.
«Для меня это не посторонний клуб и обидно, что ХК «Сочи» так играет. Понятно, что у ХК «Сочи» небольшой бюджет, но можно было лучше провести селекцию, найти хороших игроков в ВХЛ. Одна радость — приехал голкипер Михаил Бердин, он здорово играл против «Северстали». В Минске по ходу матча поставили Максима Третьяка, и он сразу же пропустил три гола. Я считаю, что он не тянет на вратаря уровня КХЛ. Его дедушка, Владислав Третьяк, говорил, что нет коммуникации с защитниками, — цитирует «РБ Спорт» Щитова. — Я думаю, что если игрок талантливый и психологически устойчивый, то он будет лидером сам по себе, вне зависимости от амплуа и турнирного положения команды».
Также бывший хоккеист выразил мнение, что Третьяка не станут удерживать в КХЛ из-за его «громкой» фамилии. Он подчеркнул, что важно соответствовать уровню лиги.
«Сочи» занимает последнее, 11-е мечто в турнирной таблице Западной конференции, набрав 11 очков в 25 матчах.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|28
|25
|3
|51
|2
|Локомотив
|27
|18
|9
|39
|3
|ЦСКА
|26
|17
|9
|39
|4
|Динамо М
|28
|16
|12
|36
|5
|Торпедо
|27
|16
|11
|33
|6
|Витязь
|27
|12
|15
|30
|7
|Динамо Мн
|27
|12
|15
|28
|8
|Спартак
|28
|11
|17
|27
|9
|Северсталь
|27
|10
|17
|26
|10
|Куньлунь
|29
|10
|19
|23
|11
|Сочи
|25
|3
|22
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сал. Юлаев
|27
|17
|10
|39
|2
|Металлург
|27
|17
|10
|37
|3
|Автомобилист
|26
|16
|10
|34
|4
|Адмирал
|28
|15
|13
|34
|5
|Сибирь
|29
|15
|14
|33
|6
|Авангард
|27
|13
|14
|29
|7
|Ак Барс
|26
|12
|14
|28
|8
|Трактор
|28
|12
|16
|27
|9
|Барыс
|27
|12
|15
|25
|10
|Амур
|26
|9
|17
|22
|11
|Нефтехимик
|26
|10
|16
|21
|8.11
|12:00
|
Амур – Динамо М
|2 : 1
|8.11
|12:30
|
Адмирал – СКА
|3 : 1
|8.11
|16:30
|
Барыс – Витязь
|- : -
|8.11
|19:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|8.11
|19:00
|
Северсталь – Автомобилист
|- : -