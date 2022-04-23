Вратарь Аскаров подпишет трехлетний контракт новичка с «Нэшвиллом»

Как стало известно «СЭ», вратарь Ярослав Аскаров подпишет трехлетний контракт новичка с «Нэшвиллом».

30 апреля истекает соглашение 19-летнего хоккеиста со СКА, после чего он заключит контракт с клубом из НХЛ.

В нынешнем сезоне Аскаров провел всего 15 матчей в КХЛ и ВХЛ: в составе «СКА-Невы» он одержал пять побед в Высшей лиге из девяти матчей, а также принял участие в трех встречах плей-офф.

«Нэшвилл» задрафтовал Аскарова в 2020 году под общим 11-м номером.