Гендиректор «Трактора» Савин прокомментировал возможное сокращение лимита на легионеров в КХЛ

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин высказался по поводу возможного сокращения лимита на легионеров в КХЛ с пяти до трех человек.

«Считаю, что лимит в пять легионеров в КХЛ является оптимальным. Клубы лиги имеют возможность усиливаться хорошими иностранными хоккеистами, которые поднимают конкурентный уровень и зачастую становятся любимцами болельщиков.

Если будет принято решение о сокращении лимита до трех игроков, это неизбежно приведет к росту зарплат у российских хоккеистов. Эта тенденция на рынке заметна уже сейчас, хотя окончательного вердикта по этой теме еще нет. Есть вопросы и относительно контрактных обязательств перед игроками. Кто будет выплачивать немалые суммы за расторжение соглашений с легионерами?» — цитирует Савина Sport24.

19 апреля ФХР отправила предложение в Минспорт о сокращении числа легионеров в заявках команд с пяти до трех.

Отметим, что в настоящий момент российские клубы КХЛ могут заявлять на игру до пяти иностранных игроков.