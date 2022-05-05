Войнов может получить до 120 миллионов рублей за сезон в «Ак Барсе»

«Ак Барс» сегодня объявил об обмене из московского «Динамо» защитника Вячеслава Войнова.

По информации «СЭ», зарплата 32-летнего российского хоккеиста в сезоне-2022/23 составит 75 миллионов рублей. Войнов получит дополнительно 15 миллионов рублей, если наберет 15 очков в регулярном чемпионате.

Также защитник получит 30 миллионов рублей, если войдет в топ-3 защитников КХЛ по плюс-минус и набранным очкам.

В прошлом сезоне Войнов провел 51 матч за «Динамо» и набрал 41 (10+31) очко при показателе полезности «-6».