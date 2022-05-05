Экс-генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд в интервью «СЭ» высказал мнение о форварде «Трактора» Никите Тертышном и главном тренере «Нефтехимика» Олеге Леонтьеве.

— Были в нынешнем чемпионате для вас открытия со знаком «плюс»?

— Из игроков — Никита Тертышный. Судите сами — на предсезонный турнир в Сочи приезжает хоккеист с просмотровым (!) контрактом. Неожиданно получает приз лучшему нападающему. Дальше уверенная игра за «Трактор» в течение сезона, попадание в сборную... В моем понимании это прорыв года!

Из тренеров отмечу Олега Леонтьева. Раньше смотреть матчи «Нефтехимика» можно было только по приговору суда. Уж очень скучно играли. Но пришел Леонтьев — и совсем другая картина! Человек первый год в КХЛ — а команда показывает классный хоккей! Теперь за ее игрой наблюдаю с огромным удовольствием.