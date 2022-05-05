Нападающий Семенов прокомментировал подписание контракта с «Ак Барсом»

Нападающий Кирилл Семенов поделился мнением о подписании контракта с «Ак Барсом».

«Мне хорошо запомнились игры против «Ак Барса», они всегда были тяжелыми. Запомнилась великолепная атмосфера в «Татнефть Арене», будет приятно играть при такой поддержке трибун. У меня были предложения от других клубов, но много факторов указывали на то, что «Ак Барс» будет той командой, которая сделает все, чтобы выиграть кубок в предстоящем сезоне. Поэтому хочется завоевать Кубок Гагарина, который в конце сезона подарит праздник городу и всему Татарстану», — приводит слова Семенова сайт «Ак Барса».

Соглашение с 27-летним российским хоккеистом рассчитано до конца сезона-2023/24.

В прошлом сезоне Семенов провел 8 матчей за «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 4 (1+3) очка. В плей-офф — 13 игр и 6 (3+3) очков.