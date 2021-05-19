Защитник Вячеслав Войнов близок к переходу в московское «Динамо», сообщает Telegram-канал «Улитки Кокарева».

По информации источника, 31-летний россиянин может в ближайшее время подписать контракт с бело-голубыми.

Войнов пропустил сезон-2020/21. В сезоне-2019/20 защитник выступал за «Авангард», в котором набрал 41 (10+31) очко в 59 играх регулярного чемпионата и 1 (0+1) очко в 6 матчах плей-офф КХЛ.