Войнов близок к переходу в московское «Динамо»
15:11
Защитник Вячеслав Войнов близок к переходу в московское «Динамо», сообщает Telegram-канал «Улитки Кокарева».
По информации источника, 31-летний россиянин может в ближайшее время подписать контракт с бело-голубыми.
Войнов пропустил сезон-2020/21. В сезоне-2019/20 защитник выступал за «Авангард», в котором набрал 41 (10+31) очко в 59 играх регулярного чемпионата и 1 (0+1) очко в 6 матчах плей-офф КХЛ.
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