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Войнов близок к переходу в московское «Динамо»

15:11
Вячеслав Войнов. Фото ХК «Авангард»
Вячеслав Войнов. Фото ХК «Авангард»
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Защитник Вячеслав Войнов близок к переходу в московское «Динамо», сообщает Telegram-канал «Улитки Кокарева».

По информации источника, 31-летний россиянин может в ближайшее время подписать контракт с бело-голубыми.

Войнов пропустил сезон-2020/21. В сезоне-2019/20 защитник выступал за «Авангард», в котором набрал 41 (10+31) очко в 59 играх регулярного чемпионата и 1 (0+1) очко в 6 матчах плей-офф КХЛ.

Дополнительная информация:

https://t.me/ulitkakoksa/195

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