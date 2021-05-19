Чешский нападающий Ленц перейдет в «Амур»

Как стало известно «СЭ», чешский нападающий Радан Ленц станет игроком «Амура».

Сейчас форвард готовится к чемпионату мира в составе сборной Чехии .

В сезоне-2020/21 29-летний Ленц провел за «Либерец» в регулярном чемпионате 51 матч и набрал 41 (19+22) очков. В плей-офф на его счету 14 (2+12) очков в 16 матчах.

(Артур Хайруллин)