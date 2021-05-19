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Минское «Динамо» продлило контракт с главным тренером Вудкрофтом

13:33
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Минское «Динамо» объявило о заключении нового контракта с главным тренером команды Крэйгом Вудкрофтом.

Срок нового соглашения с 51-летним канадским специалистом не уточняется. Он проведет четвертый сезон подряд в минском клубе.

В сезоне-2020/21 минское «Динамо» заняло 7-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде Кубка Гагарина, команда Вудкрофта проиграла СКА (счет в серии — 1-4).

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