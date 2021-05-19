Минское «Динамо» продлило контракт с главным тренером Вудкрофтом
13:33
Минское «Динамо» объявило о заключении нового контракта с главным тренером команды Крэйгом Вудкрофтом.
Срок нового соглашения с 51-летним канадским специалистом не уточняется. Он проведет четвертый сезон подряд в минском клубе.
В сезоне-2020/21 минское «Динамо» заняло 7-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде Кубка Гагарина, команда Вудкрофта проиграла СКА (счет в серии — 1-4).
? Минское «Динамо» продлило контракт с Крэйгом Вудкрофтом— ХК Динамо-Минск | HC Dinamo Minsk (@hcdinamoby) May 19, 2021
Таким образом, следующий сезон станет для Крэйга Вудкрофта четвертым у руля минского «Динамо». pic.twitter.com/dSzqSiPhOQ
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