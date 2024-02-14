Меркли считает, что матч на «СКА Арене» станет интересным опытом для минского «Динамо»

Нападающий минского «Динамо» Ник Меркли выразил желание сыграть на недавно открывшейся в Санкт-Петербурге «СКА Арене».

«Я видел фото и видео со «СКА Арены». Она прекрасна. СКА к концу регулярного чемпионата сыграет на ней несколько матчей. Уверен, что сыграть на ней стало бы для нас прекрасным опытом», — приводит слова Меркли «РБ Спорт».

11 февраля петербуржцы провели первую игру в рамках КХЛ на своей новой арене, победив в этой встрече «Сочи» со счетом 8:1. Матч собрал рекордное в истории лиги число зрителей — 21 481.