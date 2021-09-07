Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:7).

— Оценивать особо нечего, — сказал Воробьев. — Сегодня мы были на полсекунды медленнее везде. Прилично получили по шапке. Будем разбираться, кто виноват.

— Была ли у вас мысль поменять Василия Кошечкина по ходу матча?

— Нет. К Василию сегодня нет претензий.

— Кошечкин и Олкинуора играют по очереди. Вы выбрали такой формат на начало сезона или определяете вратаря под каждого соперника?

— Выбираем под каждую команду в зависимости от многих вещей — физического и морального состояния и так далее.

— Летом Николай Кулемин покинул «Металлург» после расторжения контракта, и ему предлагали должность в системе клуба. Сейчас у него четыре гола в трех матчах. Не считаете, что поторопились с таким решением?

— Не знаю, как бы он играл у нас. Иногда, может быть, надо, чтобы что-то сдвинулось, чтобы пошла игра.