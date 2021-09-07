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КХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 7 сентября

10:25
Хоккеисты «Салавата Юлаева». Фото ХК «Салават Юлаев».
Хоккеисты «Салавата Юлаева». Фото ХК «Салават Юлаев».
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Во вторник, 7 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут три матча. «Металлург» сыграет с «Салаватом Юлаевым», и другие встречи.

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» — «Салават Юлаев» (17.00 по мск)

«Локомотив» — «Динамо» Минск (19.30)

«Торпедо» — «Сибирь» (19.30)

Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ

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