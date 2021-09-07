КХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 7 сентября
10:25
Во вторник, 7 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут три матча. «Металлург» сыграет с «Салаватом Юлаевым», и другие встречи.
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» — «Салават Юлаев» (17.00 по мск)
«Локомотив» — «Динамо» Минск (19.30)
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