КХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 7 сентября

Во вторник, 7 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут три матча. «Металлург» сыграет с «Салаватом Юлаевым», и другие встречи.

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» — «Салават Юлаев» (17.00 по мск)

«Локомотив» — «Динамо» Минск (19.30)

«Торпедо» — «Сибирь» (19.30)

Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ