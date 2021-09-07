Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Томи Лямся ответил на вопросы журналистов после победы над «Металлургом» (7:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Невероятный матч для нас, — считает Лямся. — Мы играли против сильного соперника и забили семь голов. Ключом к сегодняшней победе стало то, что все четыре звена действовали здорово. Очень доволен, как сыграл голкипер Александр Шарыченков. Он сделал несколько очень важных спасений. Отдельно отмечу игру нашего третьего звена. Молодые парни — Башкиров, Пименов, Пустозеров — забили три шайбы. Они здорово показали себя на предсезонке и сегодня великолепно продемонстрировали себя на уровне КХЛ. Очень хороший результат для нас.

— Почему именно Шарыченков сыграл сегодня? Сколько процентов матчей планируете доверить ему в сезоне?

— Мы выпустили Шарыченкова, потому что оба вратаря должны быть готовы. Пока у меня нет ответа на вопрос, сколько процентов матчей сыграют Метсола и Шарыченков. У нас два сильных голкипера — это самое важное.

— Насколько эмоционально тяжело было играть сегодня — в день годовщины трагедии «Локомотива»?

— Играть было непросто. Когда просыпаешься утром и видишь эти новости, вспоминаешь, что прошло уже 10 лет с трагедии. Сложно пережить этот момент. Поэтому это наложило определенный отпечаток.