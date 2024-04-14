Волк заявил, что «Автомобилист» намерен взять реванш у «Металлурга» за поражение год назад

Нападающий «Автомобилиста» Кертис Волк поделился впечатлениями от победы над «Металлургом» (5:3) в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«Очень хороший матч для нашей команды. Мы вышли с правильным настроем и показали настоящую командную игру. Так же надо провести и следующий матч. Отмечу еще невероятную поддержку болельщиков, они дали нам нужную энергию», — приводит «РБ Спорт» слова Волка.

Также хоккеист вспомнил прошлый плей-офф, в котором «Автомобилист» проиграл «Металлургу» в седьмом матче.

«Эта игра в нашей памяти и мы хотим взять реванш за это поражение. Это будет хороший матч двух сильных соперников, и мы должны быть к нему готовы», — добавил он.

На данный момент счет в серии 3-3. Следующий матч между командами пройдет 15 апреля в Магнитогорске.