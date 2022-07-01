Третьяк: «Успех Знарка в «Ак Барсе» будет зависеть от его мастерства»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал назначение Олега Знарка на пост главного тренера «Ак Барса».

В пятницу, 1 июля, казанский клуб объявила о подписании контракта на один год с 59-летним специалистом.

«Знарок — опытный тренер, который три раза выиграл Кубок Гагарина и один раз — Олимпиаду, — приводит слова Третьяка ТАСС. — Самое главное, какие у Олега будут помощники, какими будут стратегия на игры, состав. У него сейчас есть амбиции, и он ставит себе цель победить, будет стремиться к выигрышу Кубка Гагарина. Те же Шипачев и Войнов — опытные хоккеисты, и нужно их правильно расставить, найти им правильное применение, чтобы они принесли пользу. Успех Знарка в «Ак Барсе» будет зависеть от его мастерства».

Ранее Знарок возглавлял московские «Динамо» и «Спартак», СКА, ХК МВД, а также сборные России и Латвии.