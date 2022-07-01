Канадский защитник Грант перейдет в СКА

По информации «СЭ», защитник Алекс Грант перейдет в СКА. Последние четыре сезона канадец выступал за «Йокерит».

Ранее переход хоккеиста по имени Алекс сценой из фильма «Джентльмены» анонсировал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

В минувшем сезоне 33-летний канадец провел 27 матчей в КХЛ, в которых набрал 12 (5+7) очков.