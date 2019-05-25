Владимир Вуйтек: "Тяжело оценивать работу Яндача. Он всего год отработал в КХЛ"

Экс-главный тренер "Локомотива" и сборной Чехии Владимир Вуйтек в интервью "Известиям" оценил работу соотечественника Йозефа Яндача с магнитогорским "Металлургом"​. Под его руководством "Магнитка" в прошлом сезоне дошла до 1/4 финала Кубка Гагарина.

– Следили за работой вашего соотечественника Йозефа Яндача во главе магнитогорского "Металлурга" в прошедшем сезоне КХЛ?

– Следил, но не могу сказать, что смотрел много матчей "Магнитки". Я смотрю игры КХЛ, но в регулярном чемпионате и первых раундах плей-офф не все встречи. В этом сезоне полностью наблюдал за финалом Кубка Гагарина и финалами конференций. Кстати, мне понравились серии "Авангарда" и "Салавата Юлаева" и ЦСКА и СКА.

– И как вам первый сезон Йозефа в Магнитогорске?

– Тяжело оценивать. Он всего год отработал в КХЛ. Надо время, чтобы по-своему построить команду. Когда я пришел в Ярославль, команду строили президент и генеральный менеджер. В обойме команды было 40 игроков, из которых я должен был выбрать 25 хоккеистов, с которыми мы стали бы играть в том сезоне. В начале работы в "Локомотиве" я никого из них не знал. Но должен был за шесть недель определиться, кого оставлять в клубе, а с кем расставаться.