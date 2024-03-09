Плющев: «Очень удивлюсь, если Билялетдинов будет готовить «Ак Барс» на следующий сезон»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что ожидает отставки главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова.
«Я очень удивлюсь, если на следующий сезон Билялетдинов будет готовить «Ак Барс». Все, что команда продемонстрировала команда под его руководством, не соответствует времени и не соответствует ожиданиям болельщиков. Все хотят видеть в исполнении «Ак Барса» другой хоккей. А тот хоккей, который проповедует Билялетдинов, еще в прошлом сезоне было ясно, что это немножечко не то. Впрочем, я — не руководство «Ак Барса», так что не знаю, какое решение примут в клубе», — сказал Плющев корреспонденту «ВсеПроСпорт».
Под руководством Билялетдинова «Ак Барс» второй раз в своей истории не смог пройти первый раунд плей-офф КХЛ. Ранее это произошло в сезоне-2018/19. Тогда казанский клуб уступил «Авангарду» со счетом 0-4.
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
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|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|3 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|3 - 1
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 3
|9.03
|13:30
|
Авангард – Лада
|4 : 0
|9.03
|14:30
|
Металлург Мг – Амур
|3 : 1
|9.03
|17:00
|
СКА – Торпедо
|3 : 0