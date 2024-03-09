Ларионов: «Мы уступали в опыте, возрасте и размере»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов объяснил вылет команды из плей-офф КХЛ. Нижегородская команда проиграла СКА (1-4) в серии первого раунда.

— Думаю, не будем перестраивать физическую подготовку. Если посмотреть наш состав, то у нас шесть ребят не играло даже в ВХЛ. Ребята были готовы на все 100 процентов. Да, мы уступали в опыте, возрасте и размере. Ключевой компонент — это опыт. У нас в обороне было три человека, которые играли за «Чайку». Понятно, что звучит как оправдание. Но пройти через такое сито против такой команды — это позитив на будущее. Ребята получили колоссальный опыт. Мужской хоккей требует мужского здоровья. Тягаться против ребят постарше и помощнее непросто. В плане ментальности и подготовки ничего менять не будем, — сказал Ларионов.

СКА дома победил «Торпедо» (3:0) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.