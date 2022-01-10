Владимир Крикунов: «Остановить чемпионат КХЛ — единственное правильное решение»
Известный российский тренер Владимир Крикунов высказался за приостановку регулярного чемпионата КХЛ из-за пандемии коронавируса.
«Остановить чемпионат — единственное правильное решение, - цитирует Крикунова Betonmobile.ru. - Это связано не с нашим турниром, а с Олимпиадой. Игроки сборной России задействованы в клубах. Если они сейчас будут играть, то где гарантия, что к концу месяца они не попадут в список инфицированных.
Тогда хоккеисты пролетают мимо Олимпиады, поэтому лучше сейчас остановить. Пускай, сборная России в закрытом режиме спокойно готовится к Играм, чтобы у них не было лишних контактов. В противном случае нужно иметь целый запасной состав игроков».
Ранее стало известно, что лига решила продолжать чемпионат.
Дополнительная информация:
https://betonmobile.ru/krikunov-ostanovit-chempionat-khl-edinstvennoe-pravilnoe-reshenie
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