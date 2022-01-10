«Трактор» на выезде обыграл «Куньлунь»
21:48
«Трактор» победил «Куньлунь» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Трактор» (Челябинск) — 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
Голы: Бывальцев — 3 (Пилут, Шабанов), 1:37 — 0:1. Фатеев — 2 (Основин, Шварев), 4:49 — 0:2. Телегин — 2 (Седлак, Гика), 30:34 — 0:3. Йип — 13 (бол., Вонг, С. Фу), 34:28 — 1:3. Челиос — 4 (Абрамов, Кейн), 41:18 — 2:3. Шабанов — 1 (п.в.), 58:24 — 2:4.
Вратари: О`Брайен (57:58 — 58:24) — Гарипов.
Штраф: 6 — 14.
Броски: 34 (15+13+6) — 33 (10+12+11).
Судьи: Беляев, Лаврентьев.
10 января. Мытищи. Арена Мытищи. 216 зрителей.
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