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КХЛ объявила об отмене двух матчей «Торпедо» из-за вспышки коронавируса в клубе

11:47
Хоккеисты «Нижнего Новгорода». Фото Instagram
Хоккеисты «Нижнего Новгорода». Фото Instagram
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Континентальная хоккейная лига объявила об отмене двух матчей «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата из-за вспышки коронавируса в клубе из Нижнего Новгорода.

Как сообщает официальный сайт КХЛ, по состоянию на 11 января 11 хоккеистов и 2 представителя «Торпедо» сдали положительные ПЦР-тесты на коронавирус. Лига отменила игры нижегородцев с «Барысом» (11 января) и «Куньлунем» (13 января). Решение о возможности провести встречи в более поздний срок будет принято дополнительно.

«Торпедо» занимает 9-е место в таблице Западной конференции с 49 очками в 47 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2022/01/11/495796.html

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Иван Торопцев все материалы автора
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