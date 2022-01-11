КХЛ объявила об отмене двух матчей «Торпедо» из-за вспышки коронавируса в клубе

Континентальная хоккейная лига объявила об отмене двух матчей «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата из-за вспышки коронавируса в клубе из Нижнего Новгорода.

Как сообщает официальный сайт КХЛ, по состоянию на 11 января 11 хоккеистов и 2 представителя «Торпедо» сдали положительные ПЦР-тесты на коронавирус. Лига отменила игры нижегородцев с «Барысом» (11 января) и «Куньлунем» (13 января). Решение о возможности провести встречи в более поздний срок будет принято дополнительно.

«Торпедо» занимает 9-е место в таблице Западной конференции с 49 очками в 47 матчах.