Крикунов: «Думаю, что «Металлург» может дойти до финала. У них все для этого есть»

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов Владимир Крикунов в эксклюзивном интервью «СЭ» оценил работу Андрея Разина и его тренерского штаба в магнитогорском «Металлурге».

— «Магнитка» заняла первое место благодаря Разину и его работе. Думаю, что его команда может дойти до финала. У них все для этого есть, — сказал «СЭ» Крикунов.

«Магнитка» одержала победу в серии против «Амура» со счетом 4-2 и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ. После завершения первого раунда Кубка Гагарина произойдет перепосев команд, по итогам которого «Металлург» узнает своего соперника.