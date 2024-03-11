Владимир Крикунов не удивлен успехом Разина в качестве тренера «Металлурга»

Бывший тренер сборной России и нескольких клубов КХЛ и суперлиги Владимир Крикунов в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился мнением насчет успеха Андрея Разина.

— В «Металлурге» народ более квалифицированный, мастеровитый. Он многих подтянул за собой из «Северстали». Этот успех не удивляет. Хорошая работа всего коллектива и дала этот результат. Работать Разин умеет, — сказал «СЭ» Крикунов.

«Магнитка» одержала победу в серии против «Амура» со счетом 4-2 и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ. После завершения первого раунда Кубка Гагарина произойдет перепосев команд, по итогам которого «Металлург» узнает своего соперника.