Агент Паремузов объяснил выгоранием ранний вылет ЦСКА из Кубка Гагарина

Хоккейный агент Сергей Паремузов оценил победу «Локомотива» над ЦСКА (4-1) в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Меня больше всего удивил счет первого матча, когда Ярославль проиграл 0:4. Все, что дальше происходило, меня совершенно не удивило. Сч+ет в серии считаю абсолютно по-хоккейному справедливым. Чудеса в хоккее бывают, но достаточно редко. Это, касается, конечно, в первую очередь ЦСКА, и Казани, потому что там схожие проблемы. Мне кажется, что просто ребята из ЦСКА наелись победами, и вопрос мотивации стоит не на последнем месте. Конечно, есть определенные вопросы к тренерскому штабу. С моей точки зрения, ЦСКА сейчас переживает некий системный кризис. С другой стороны, это и хорошо. После кризиса, как правило, команда идет на подъем.

ЦСКА лихорадило весь сезон. Команда заняла в регулярке явно не то место, на которое рассчитывала. Команду нужно было, видимо, как-то перезагружать. Два подряд Кубка Гагарина — все-таки спортивное выгорание имеет место быть», — приводит слова Паремузова Metaratings.ru.

ЦСКА впервые с 2017 года не сыграет в финале Кубка Гагарина, команда Сергея Федорова два раза подряд выигрывала Кубок Гагарина в прошедших сезонах.