Владимир Крикунов рассказал, каким видит будущее «Амура»

Бывший тренер сборной России и нескольких клубов КХЛ и суперлиги Владимир Крикунов в эксклюзивном интервью «СЭ» оценил перспективы хабаровского «Амура» на следующий сезон.

— Перспективы есть, они уже столько лет играют в лиге, все у них будет нормально складываться. Понятно, что туда не все едут, надо платить больше, наверное, и есть какой-то коэффициент к зарплате. Нормальная должна быть команда на следующий сезон, — сказал «СЭ» Крикунов.

«Амур» проиграл «Металлургу» в серии первого раунда Кубка Гагарина со счетом 2-4.