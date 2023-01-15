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Сегодня, 19:33

«Витязь» в серии буллитов переиграл «Трактор»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Витязь» в серии буллитов переиграл «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время матча закончилось со счетом 3:3. Причем челябинцы сумели перевести матч в овертайм за 9 секунд до конца третьего периода.

Тем не менее, в серии буллитов «Витязь» не оставил шансов сопернику — 3:0.

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«Витязь» (Подольск) — «Трактор» (Челябинск) — 4:3 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Старков — 14 (Рассказов), 2:56 — 1:0. Сошников — 4 (Яруллин, Хэмилтон), 9:18 — 1:1. Граовац — 5 (Уилсон), 14:07 — 2:1. Бурдасов — 17 (Бывальцев, Хэмилтон), 23:44 — 2:2. Кара — 15 (бол., Волгин, Яремчук), 50:25 — 3:2. Бывальцев — 14 (Бурдасов, Телегин), 59:51 — 3:3.

Победный буллит: Старков.

Вратари: Дорожко — Устименко (Проскуряков, 65:00).

Штраф: 13 — 11.

Броски: 27 (14+0+10+3) — 31 (10+0+21+0).

Судьи: Наумов, Оскирко.

15 января. Балашиха. Арена Балашиха.

ХК Витязь
ХК Трактор
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15.01 17:00
Витязь – Трактор
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СКА – Амур
 3 : 1
15.01 17:00
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