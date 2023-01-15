Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:20

Вице-президент «Металлурга» Ласьков: «Мы не в детском саду, чтобы давать какие-то три матча на исправление ситуации»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал информацию о том, что Дмитрий Квартальнов может стать новым тренером команды.

«Квартальнов может стать новым главным «Магнитки»? Пока это никак не могу прокомментировать. Что это такое? Первый раз слышу о возможной смене Воробьева на Квартальнова. Мы не в детском саду, чтобы давать какие-то три матча на исправление ситуации. Та же самая бредятина была и со Знарком! Повторюсь — это детский сад», — приводит Sport24 слова Ласькова.

Ранее «СЭ» стало известно о том, что Илья Воробьев может покинуть пост главного тренера «Металлурга» в случае продолжения неудачной серии. Отмечалось, что на исправление ситуации руководство клуба дало специалисту три ближайшие игры. Основным кандидатом на место Воробьева в случае его отставки назывался Дмитрий Квартальнов.

Клуб из Магнитогорска потерпел семь поражений в девяти последних матчах КХЛ и занимает третье место в турнирной таблице (63 очка).

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-01-15-vitse-prezident-metallurga-my-ne-v-detskom-sadu-chtoby-davat-kakiye-to-tri-matcha-na-ispravleniye-situatsii
Дмитрий Квартальнов
Илья Воробьев
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Сергей Ласьков
1
0
Читайте также
Бетина Попова о Костомарове: «Он выступал в шоу в серьезные морозы, когда на улице было минус 25»
Харьковчанин с итальянцем не поделили русскую партнершу? Трагифарс в российских танцах
Среди пассажиров разбившегося в Непале самолета есть выжившие
Момент падения пассажирского самолета в Непале попал на видео
Узнать «Кракена»: чем опасен новый тип коронавируса
Скончался Вахтанг Кикабидзе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тамбиев — о хоккее «Адмирала»: «Я не делаю из игроков роботов»

КХЛ: «Локомотив» проиграл московскому «Динамо», ЦСКА победил «Северсталь» и другие матчи 15 января
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 52 40 12 84
2 ЦСКА 50 33 17 71
3 Торпедо 50 32 18 68
4 Локомотив 52 30 22 67
5 Динамо М 51 29 22 66
6 Витязь 50 23 27 54
7 Спартак 52 23 29 53
8 Северсталь 51 20 31 51
9 Динамо Мн 51 19 32 49
10 Куньлунь 52 18 34 41
11 Сочи 50 6 44 21
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 49 29 20 65
2 Сибирь 51 30 21 64
3 Металлург 50 28 22 63
4 Сал. Юлаев 50 27 23 63
5 Авангард 49 29 20 62
6 Ак Барс 50 26 24 60
7 Адмирал 51 27 24 59
8 Трактор 51 22 29 50
9 Нефтехимик 50 23 27 49
10 Барыс 52 22 30 48
11 Амур 50 21 29 48
Результаты / календарь
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
15.01 13:00
Спартак – Куньлунь
 3 : 2
15.01 17:00
Локомотив – Динамо М
 0 : 2
15.01 17:00
Витязь – Трактор
 4 : 3 Б
15.01 17:00
СКА – Амур
 3 : 1
15.01 17:00
ЦСКА – Северсталь
 4 : 2
15.01 17:10
Динамо Мн – Автомобилист
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости