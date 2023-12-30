«Витязь» в овертайме одержал победу над «Спартаком»

«Витязь» дома обыграл «Спартак» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:4 ОТ.

У московской команды в основное время отличились Максим Цыплаков, оформивший дубль, Дмитрий Вишневский и Ансель Галимов. За клуб из Подольска шайбы забросили Скотт Уилсон, Александр Яремчук, Владислав Цицюра, на счету которого также две результативные передачи, и Руслан Педан. Победный гол в овертайме забил форвард подмосковной команды Иван Савчик.

«Спартак» сохраняет лидерство в Западной конференции КХЛ. Красно-белые набрали 66 очков за 47 матчей. «Витязь» поднялся на девятую строчку в турнирной таблице (36 очков после 45 игр).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Спартак» — 5:4 ОТ (1:2, 1:2, 2:0, 1:0)

Голы: Цыплаков — 21 (Талалуев), 1:16 — 0:1. Вишневский — 7 (Голдобин, Мальцев), 8:43 — 0:2. Уилсон — 15 (бол., Рой, Цицюра), 15:57 — 1:2. Цыплаков — 22 (мен.), 20:38 — 1:3. Галимов — 9 (Кин), 24:43 — 1:4. Яремчук — 10 (Валенцов, Галузин), 38:05 — 2:4. Цицюра — 6 (Валенцов, Савчик), 44:13 — 3:4. Педан — 6 (Цицюра, Савчик), 46:16 — 4:4. Савчик — 9 (Цицюра, Шикин), 64:26 — 5:4.

Вратари: Дорожко (Шикин, 24:43) — Рибар.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 25 (8+8+8+1) — 25 (6+10+7+2).

Судьи: Гамалей, Оленин.

30 декабря. Балашиха. Арена Балашиха.