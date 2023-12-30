Жафяров забил в дебютном матче за «Авангард»
Нападающий «Авангарда» Дамир Жафяров открыл счет в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с «Ладой».
Для 29-летнего хоккеиста это дебютная игра в составе омичей. Жафяров забил на 9-й минуте встречи, ему ассистировали Рид Буше и Райан Спунер.
Форвард был обменян в омский клуб из «Ак Барса» 27 декабря, в последний день трансферного окна в КХЛ.
После первого периода счет в матче «Лада» — «Аванград» ничейный — 1:1.
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|15
|59
|3
|Сал. Юлаев
|44
|27
|17
|57
|4
|Лада
|46
|24
|22
|57
|5
|Трактор
|46
|25
|21
|55
|6
|Автомобилист
|46
|25
|21
|55
|7
|Ак Барс
|45
|25
|20
|52
|8
|Сибирь
|46
|20
|26
|48
|9
|Амур
|44
|19
|25
|46
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|Нефтехимик
|46
|17
|29
|43
|11
|Барыс
|45
|15
|30
|37
|12
|Адмирал
|44
|14
|30
|37
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|46
|30
|16
|65
|2
|Динамо М
|45
|29
|16
|62
|3
|Локомотив
|43
|29
|14
|61
|4
|СКА
|44
|29
|15
|59
|5
|Торпедо
|45
|27
|18
|57
|6
|ЦСКА
|44
|22
|22
|48
|7
|Северсталь
|44
|20
|24
|47
|8
|Динамо Мн
|43
|18
|25
|40
|9
|Куньлунь РС
|46
|15
|31
|35
|10
|Витязь
|44
|14
|30
|34
|11
|Сочи
|45
|14
|31
|33
Результаты / календарь
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30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
|30.12
|10:00
|
Адмирал – Нефтехимик
|2 : 5
|30.12
|11:00
|
Барыс – Трактор
|5 : 1
|30.12
|12:30
|
Металлург Мг – Куньлунь РС
|4 : 1
|30.12
|13:00
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
|3 : 2
|30.12
|14:00
|
Витязь – Спартак
|- : -
|30.12
|15:00
|
Лада – Авангард
|- : -
|30.12
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -
|30.12
|17:00
|
Локомотив – Динамо М
|- : -
|30.12
|17:00
|
Сочи – Динамо Мн
|- : -
|30.12
|17:30
|
СКА – Автомобилист
|- : -
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