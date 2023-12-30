Жафяров забил в дебютном матче за «Авангард»

Нападающий «Авангарда» Дамир Жафяров открыл счет в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с «Ладой».

Для 29-летнего хоккеиста это дебютная игра в составе омичей. Жафяров забил на 9-й минуте встречи, ему ассистировали Рид Буше и Райан Спунер.

Форвард был обменян в омский клуб из «Ак Барса» 27 декабря, в последний день трансферного окна в КХЛ.

После первого периода счет в матче «Лада» — «Аванград» ничейный — 1:1.